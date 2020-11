YouTube Music: mehr personalisierte Playlists

Vermischtes

Nutzer des Musikstreaming-Dienst können sich freuen, denn sie bekommen bis zu sieben personalisierte Playlist - angehlehnt an die Playlist Funktion bei Spotify.

Spotify-Nutzer kennen sicherlich schon die ‘Daily Mixes‘, bei denen Playlists automatisch auf das Musik Hörverhalten erstellt werden. Diese Funktion ist ab jetzt auch bei YouTube Music zu finden, welche unteranderem die Kategorien Sport, Fokus, Entspannung und Pendeln beinhaltet. Diese insgesamt sieben individuelle generierte Playlists sind über den Home-Button abrufbar.Die erste personalisierte Playlist, welche vor einem Jahr unter dem Namen „My Mix“ eingeführt wurde, wird jetzt in „My Supermix“ umbenannt. My Supermix beinhaltet immer noch wie gewohnt alle viel gehörten Musikrichtungen komprimiert in einer Playlist.Die Playlists werden stetig aktualisiert, damit sie sich bei jedem Zugriff unterschiedlich anhören. Deshalb sollten Lieder gespeichert werden, wenn sie einem gefallen. Eine neue Leiste auf der YouTube Music Homepage zeigt die empfohlenen Playlists an.