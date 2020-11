«Bares für Rares»: Weihnachtsspecial zur Primetime angekündigt

TV-News

In weihnachtlicher Gewandung darf man Horst Lichter und Schloss Drachenburg glänzen sehen, während man der Frage nachgeht: Was ist mein Baumschmuck eigentlich wert?

Nun wurde wieder ein neues Primetime-Special von «Bares für Rares» angekündigt, diesmal zur Vorweihnachtszeit aber dafür in weihnachtlicher Gewandung. Am Mittwoch, den 16. Dezember, um 20.15 Uhr dürfen wir die in Schale geworfenen Horst Lichter und Händler genießen, zusammen mit dem weihnachtlichen dekorierten Schloss Drachenburg. Die Trödelware besteht hierbei auch aus Dingen der Festzeit: Christbaumschmuck, Blechspielzeug, Sternenbroschen. Wie viel können die Gäste rausschlagen?Diesmal ist auch ein prominenter Gast dabei, Swing-Sänger Tom Gaebel möchte ein Stück veräußern, welches er beim Kauf seines Hauses erworben hatte. Als Händler sind Walter „Waldi“ Lenertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Elisabeth „Lisa“ Nüdling, Fabian Kahl und Daniel Meyer vertreten. Wir dürfen auch die Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel begrüßen.Wer von Horst Lichter noch mehr sehen möchte, so kann er am 25. Dezember um 19.15 Uhr ihn in bei seiner neuen Reise mit dem Motorrad diesmal in Deutschland begleiten in «Horst Lichter sucht das Glück». Dort reist er entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, genießt die Landschaften dort und trifft prominente sowie normale Personen, die mit ihm der Frage nachgehen, ob sie ihr Glück gefunden haben oder nicht.