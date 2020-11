«Game of Thrones»-Star Kristofer Hivju im neuen Crime-Drama «Twin»

Vermischtes

Er besetzt in der achtteiligen norwegischen Miniserie eine Doppelrolle, die zwar erst zu Beginn des neuen Jahres deutsche TV-Premiere feiert, aber bereits vor Weihnachten in der ARD-Mediathek verfügbar sein wird.

Wir sehen doppelt: «Game of Thrones»-Star Kristofer Hivju übernimmt nun die Doppelrolle im neuen norwegischen Crime-Drama «Twin». Dabei spielt der ehemalige rothaarige Wildling die Hauptrollen der eineiigen Zwillinge Erik und Adam. Die deutsche TV-Premiere wird noch bekanntgegeben, aber ab dem 18. Dezember, als kleines vorweihnachtliches Geschenk, wird die achtteilige Miniserie in der ARD-Mediathek zur Verfügung stehen.Die Zwillinge Erik und Adam könnten nicht unterschiedlicher sein, trotz ihres gleichen Aussehens. Die völlige Entfremdung beider führte dazu, dass Erik als mittelloser Surfer auf den Lofoten lebt, während Adam ein engagierter Familienmensch mit erfolgreicher Hotelier-Karriere ist. Zufällig nach 15 Jahren feiern sie ihr Wiedersehen in einer Katastrophe: Ein Konflikt zwischen Erik und Adams Frau Ingrid entbrennt, indem Adam ums Leben kommt aufgrund der Schuld der Ehefrau. Erik muss zum Schutz der verbliebenden Familie den Platz von Adam übernehmen. Dies gestaltet sich aber zunehmend anstrengend, denn Aussehen allein reicht hier nicht.Weitere Hauptrollen spielen Rebekka Nystabakk, Gunnar Eiriksson und Nanna Blondell. Die Serie wurde von Drehbuchautor und Produzent Kristoffer Metcalfe «Magus – Der Mozart des Schachs» entworfen, der ebenfalls die Regie der Folgen übernommen hat. Sigurd Mikal Karoliussen, Aage Aaberge und Vegard Eriksen Stenberg produzieren für Nordisk Film in Zusammenarbeit mit ARD Degeto. Die Premiere feierte die Serie «Twin» am 27. Oktober 2019 auf dem norwegischen Sender NRK.