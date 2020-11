CBS möchte TV-Shows gleichmäßig besetzen

US-Fernsehen

Bereits im kommenden Herbst soll das Konzept umgesetzt werden.

CBS kündigte am Montag an, dass man eine Diversifizierungsstrategie ausgearbeitet hat. Ziel ist es, dass alle nicht-fiktionalen Sendungen zu 50 Prozent mit Schwarzen, Einheimischen und farbigen Menschen (BIPOC) besetzt werden. Bereits im Herbst 2021 soll dieses Ziel umgesetzt sein. Der Sender wird außerdem mindestens ein Viertel seines jährlichen non-fiktionalen Entwicklungsbudgets für Projekte bereitstellen, die von BIPOC-Produzenten zur gleichen Zeit abgerufen werden können.CBS plant darüber hinaus, weitere Initiativen mit seinen Produktionspartnern zu entwickeln, um diese Vielfalt im non-fiktionalen Bereich auf breiter Front zu erhöhen, obwohl diese Pläne noch nicht im Einzelnen ausgearbeitet wurden.„Das Reality-TV-Genre ist ein Bereich, der besonders unterrepräsentiert ist und in Entwicklung, Besetzung, Produktion und allen Phasen des Geschichtenerzählens stärker einbezogen werden muss“, sagte George Cheeks, Präsident und CEO der CBS Entertainment Group.