Gemeinsame Watchparty für Amazon Prime Video ab jetzt verfügbar

Vermischtes

Alle Amazon-Prime-Mitglieder können nun mit bis zu 100 anderen Prime-Teilnehmern gemeinsam und synchron Filme und Serien anschauen.

Ab heute können Amazon Prime-Mitglieder beim Videostreaming-Angebot Prime Video eine Watchparty aufmachen, um mit bis zu 100 anderen Mitgliedern, die ebenfalls Prime abonniert haben, gemeinsam Filme und Serien auf der Plattform zu schauen. Dabei ist eine Prime-Mitgliedschaft zwingend notwendig, dafür hat der Gastgeber die Kontrolle über den Player der Watchparty und man kann kostenlos den Dienst auf dem Desktop als Social Viewing-Erlebnis benutzen.Neben dem synchronen Player ist ebenfalls ein Chat integriert, um mit den anderen Nutzern zu chatten. So hat man Zugang zum vollständigen Prime-Video-Katalog, darunter Amazon Original Serien wie «Fleabag», «The Marvelous Mrs. Maisel», «Tom Clancy’s Jack Ryan», «The Boys», «Hunters», «Good Omens» oder Amazon Original Filme wie «Borat Anschluss Moviefilm» oder «Troop Zero».Bereits im September dieses Jahres startete auf der zu Amazon gehörenden Gaming- und Streamingplattform Twitch dieser Dienst in Deutschland. Dort konnte der Streamer eine Watchparty mit seinen Zuschauern starten und gemeinsam im Chat interagieren oder selbst in einem eigenen Streamfenster das Geschehen kommentieren. Als Zuschauer musste man dabei nur seinen Amazon-Prime Account mit Twitch verbinden, da auch hier die Prime-Mitgliedschaft zwingend notwendig war, ansonsten hat man nur das Gesicht des Streamers und nicht den Film oder die Serie gesehen. Dabei hat Amazon wohl seinen Dienst weiterentwickelt, denn auf Twitch hat der Streamer bzw. Gastgeber keine Kontrolle über den Player und kann ihn nur durchlaufen lassen. Eventuell wird Amazon nun auch auf Twitch diese Funktionen verbessern.