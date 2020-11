Sport im TV wird immer wichtiger

Sportcheck

Der Sportcheck befasst sich diese Woche mit leeren Stadien, die Rückkehr des Basketballs und Sven Hannawald.

Nachdem Zuschauer coronabedingt nirgendwo mehr erlaubt sind, wird der Sport im TV in diesen Wochen noch wichtiger. Nun gut, am Montagabend dürfte das Livespiel auf Magenta Sport aus der 3. Fußball-Liga zwischen dem MSV Duisburg und Viktoria Köln nur eingefleischte Fans interessieren.Ebenso die Europacup-Basketballpartie zwischen Ratiopharm Ulm und Germani Brescia am Dienstag oder das Basketball-Pokalmatch zwischen dem Syntainics MBC aus Mitteldeutschland gegen Medi Bayreuth am Mittwoch. Doch wenn über 80.000 Zuschauer nicht zum "Classico" der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München ins Stadion dürfen, dann steigt das ohnehin große Interesse der Fans an der "Glotze" zwangsweise noch ein wenig. Wer am Samstag zuschaute, sah ein aufregendes 3:2 des Serienmeisters, nicht aber das beste Spiel des Wochenendes: Das war eindeutig das 4:3 von Bayer Leverkusen im Verfolgerduell am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach.Auf Sky sahen 2,14 Millionen Fußballfans das 3:2 der Bayern, 1,12 Millionen davon Zuschauer aus der Haupt-Zielgruppe, die man so gerne ansprechen will. Nahezu parallel sahen 4,71 Millionen in der ARD-«Sportschau» im Free-TV die Zusammenfassung der anderen Partien, 1,72 Millionen Zuschauer hatte das Sportstudio im ZDF , das die ersten freien Bilder vom Deutschen Klassiker zeigte. Es wären sicherlich zahlreiche mehr gewesen, würden die Mainzer nicht bis nach 23 Uhr die Aufzeichnung des «Quiz Champion» zeigen und danach noch die «heute»-Nachrichten draufsetzen...Der nächste „Classico" steht übrigens schon am kommenden Sonntag an, wenn in der Frauen-Bundesliga mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg die beiden absoluten Top-Teams der letzten Jahre aufeinandertreffen.Die Partie von Pokalsieger und Meister Alba Berlin gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt eröffnete am Sonntagnachmittag live auf Sport1 im Free-TV die Übertragungen der neuen Saison der easyCredit Basketball-Bundesliga. Der Sender zeigt insgesamt 47 Spiele, das nächste am Freitag, den 13. November, zwischen Vechta und Würzburg. Danach sind am 3. und 4. Spieltag wieder die Frankfurter zu sehen, erst gegen Oldenburg, dann gegen Ulm.Sven Hannawald hat Eurosport verlassen und ist neuer Skisprung-Experte bei der ARD, wird an der Seite von Moderator Matthias Opdenhövel und Kommentator Tom Bartels die Events kommentieren. Bereits 2005 wollte das Erste das Sportidol verpflichten, das damals aber noch an den Folgen eines Burnouts litt. Hannwald wird Nachfolger des langjährigen ARD-Experten Dieter Thoma. Seinen ersten Einsatz hat er vermutlich am 21. und 22. November, wenn im polnischen Wisla die ersten Springen des Weltcups 2020/21 geplant sind.Und wieder geht ein englischer Fußballclub in die Hände von neuen Eigentümern aus den reichen Öl-Ländern: Derby County, 1975 zum zweiten und letzten Mal Meister, aktuell in der zweiten Liga, der Football League Championship, soll an Scheich Khaled bin Zayed Al Nehayan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gehen. Der ist ein Cousin von Scheich Mansour, dem Besitzer von Manchester City. Prominentester Spieler von Derby County ist aktuell Wayne Rooney. Im Gespräch für die Übernahme sind an sich bescheidene 66 Millionen Euro.* Montag, 20 Uhr: Holstein Kiel - Hamburger SV (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Montag, 20 Uhr: Snooker, UK Championship, Finale 2019 (Wdh., Eurosport)* Mittwoch, 18.30 Uhr: SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen (Handball-Bundesliga, Magenta Sport)* Mittwoch, 20.30 Uhr: Luxemburg - Österreich (Fußball-Testspiel, DAZN)* Mittwoch, 20.45 Uhr: Deutschland -Tschechien (Fußball-Testspiel, RTL , TVNOW)* Donnerstag, 18.15 Uhr: Deutschland-Slowenien (U21, Fußball-Testspiel, 7MAXX)* Donnerstag, 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Alba Berlin (Basketball-Euro-League, Magenta Sport)* Donnerstag bis Sonntag: Golf: US Masters in Augusta, Georgia (Sky)* Freitag bis Sonntag: Formel 1: Großer Preis der Türkei (RTL, Sky)* Freitag, 19.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - Turbine Potsdam (Frauenfußball-Bundesliga, Magenta Sport)* Freitag,20.15 Uhr: RASTA Vechta - s.Oliver Würzburg (Basketball-Bundesliga, Sport1)* Samstag,20.45 Uhr: Deutschland - Ukraine (Fußball-Testspiel, ZDF)* Sonntag, 14.00 Uhr: Bayern München - VfL Wolfsburg (Frauenfußball-Bundesliga, Magenta Sport)