«Germanys Next Topmodel»-Logo verliert demnächst Pfunde

Vermischtes

Zum Start der 16. Staffel wird das Logo sowie das gesamte Design umgemodelt in ein klares, kompaktes und „internationales“ Zeichen der Show.

Das neue Logo wird man nicht mehr wiedererkennen. Im schlichten Schwarz und weißer Schrift und besonders ohne die weibliche Silhouette im Hintergrund, kommt das neue Markenlogo der Model-Castingshow einher. Ab der 16. Staffel soll das gesamte Design von «Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum» eingeführt werden. Damit will es selbst als kompakter und klarer wirken, während die neue Typografie moderner und internationaler wirken soll, sagt ProSieben selbst. Die neue Staffel hat zwar noch keinen festen Termin, aber im Frühjahr 2021 soll sie zusammen mit dem Umdesign kommen, welches auf der Fanwelt GNTM.de und allen Social-Media-Plattformen umgesetzt wird.„«Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum» ist die wahrscheinlich wertvollste Unterhaltungsmarke im deutschen TV – und weit darüber hinaus“, findet der ProSieben-Marketingchef David Loy starke Worte. „Mit dem neuen Design akzentuieren wir den Style und Glamour der Show moderner und besser. Der gesamte Markenauftritt unterstützt stärker das internationale Flair der Show.“Entgegen des neuen Designs wird die Produktion weit weniger international sein. Aufgrund der Corona-Pandemie wird ausschließlich in Europa gedreht und nicht auf der ganzen Welt. Vor ein paar Wochen berichtete ProSieben selbst, dass die Nachwuchsmodels in die „aufregendsten Modemetropolen und an den atemberaubendsten Plätzen Europas“ reisen werden. Ob das neue Design und die europäische Produktion der Garant für die „wertvollste Unterhaltungsmarke im deutschen TV“ ist, bleibt bis in das Frühjahr abzuwarten.