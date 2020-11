Das ZDF hat mit der starken Konkurrenz zu kämpfen

Quotennews

Weder «Inga Lindström» noch «McDonald & Dodds» überzeugten viel Zuschauern zum Einschalten.



Das ZDF musste sich am Sonntagabend deutlich gegen den «Tatort» im Ersten mit einer Reichweite von knapp 13 Millionen Zuschauern geschlagen geben. Im Programm war der Film. Seine Premiere hatte diese Folge bereits im Dezember 2016 mit 4,56 Millionen Zuschauern und einem guten Marktanteil von 12,5 Prozent. Damals waren die 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen mit nur mauen 4,2 Prozent allerdings nicht sehr stark vertreten.Bei dieser Wiederholung ging die Zuschauerzahl leicht auf 4,17 Millionen Fernsehende zurück. Die Sehbeteiligung landete somit bei soliden 11,2 Prozent. Die Liebes- und Familiengeschichte generierte bei den Jüngeren 0,57 Millionen Zuschauern. Auch der Marktanteil von passablen 5,0 Prozent stellte somit eine Verbesserung gegenüber der Erstausstrahlung dar.Dasab 21.45 Uhr war schließlich das gefragteste Format des Tages. Hier steigerte man sich auf 4,99 Millionen Interessenten und verbuchte gute 16,1 Prozent. Die Neuigkeiten zu aktuellen Themen fanden auch bei 0,88 Millionen jüngeren Fernsehenden großen Anklang, was für den Sender einen hohen Marktanteil von 9,4 Prozent bedeutete. Eine Folge der Seriehielt sich jedoch nicht so stark und fiel auf 2,08 Millionen Krimifans zurück. Hier wurden maue 10,3 Prozent erreicht, während bei den Jüngeren nur magere 3,5 Prozent Marktanteil zustande kamen.