«Tatort: Limbus» fasziniert knapp 13 Millionen Zuschauer

Quotennews

Dies ist der höchste Wert seit März 2019 und eine deutliche Verbesserung zum bereits sehr starken «Tatort» in der Vorwoche.



Deraus Münster eröffnete den gestrigen Fernsehabend im Ersten. Darin arbeitet das Ermittlerduo Prof. Karl-Friedrich Boerne und Frank Thiel an ihrem 37. Fall. Nach einem Autounfall ist der Professor schwer verletzt und sein Geist sitzt auf einmal im Limbus, der Vorhölle fest. In der Vorwoche war der Krimi mit einer Reichweite von 9,81 Millionen Zuschauern und einem ausgezeichneten Marktanteil von 27,5 Prozent besonders gefragt. 2,35 Millionen Jüngere sorgten zudem für sehr starke 21,8 Prozent.Doch dieser Aufwärtstrend war am gestrigen Abend noch nicht beendet. Stattdessen legte das Format noch einmal ordentlich zu und faszinierte 12,94 Millionen Zuschauer. So ein großes Publikum war zuletzt am 17. März 2019 mit dem «Tatort: Spieglein, Spieglein» dabei gewesen. Infolgedessen erreichte der Krimi eine überragende Sehbeteiligung von 34,9 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft war mit 3,19 Millionen Fernsehenden vertreten und verzeichnete exzellente 28,3 Prozent Marktanteil.Auch der Polittalkwar wie schon in der Vorwoche ein großer Zuschauermagnet. Diesmal waren unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas und Ministerpräsident Armin Laschet zu Gast. 4,20 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten die Talkshow und bescherten dem Sender starke 15,2 Prozent. Auch bei den 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren hohe 8,9 Prozent Marktanteil möglich.lief meist recht schwach, doch dieser erfolgreiche Abend bewirkte auch bei dem Magazin eine solide Quote von 9,8 Prozent. Die Jüngeren landeten bei guten 7,7 Prozent