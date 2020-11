Jim Gaffigan und Nick Taraby für die zweite Staffel von «Stargirl» verpflichtet

US-Fernsehen

Sie werden einmal einem Kobold namens Thunderbolt die Stimme leihen oder den neuen Schurken Eclipso.

Nun wurden weitere Stars dem Cast der zweiten Staffel von «Stargirl» hinzugefügt. Jim Gaffigan haucht mit seiner markanten Stimme der animierten Figur und „Kobold“ Thunderbolt Leben ein und Nick Taraby darf den nun in Staffel zwei befreiten Schurken Eclipso Spartacus spielen.«Stargirl» basiert auf der gleichnamigen Comicvorlage und erzählt die Geschichte von der Jugendlichen Courtney Whitmore (Brec Bassinger), die durch ein Artefakt, dem Cosmic Staff, zur Superheldin wurde und andere Mitschüler gleich mit. Sie wird Teil der Justice Society of America (JSA) und muss sich gegen ihre Gegenspieler, die Injustice Society, behaupten.In der zweiten Staffel kommt dann die Figur Thunderbolt ins Spiel, eine Art Dschinn aus dem Land Bahdnesia, der Wünsche erfüllt, aber dafür meistens für mehr Chaos sorgt. Er wurde aus seinem Gefängnis, ein rosa Kugelschreiber, ein anderes Artefakt, das in Staffel eins durch das Bild gehuscht ist, befreit. Nick Tarabys Bösewicht Eclipso ist - wie alle Rollen des Schauspielers- durchtrieben und kompromisslos. Im Finale der ersten Staffel wurde angedeutet, dass Eclipso in einem Edelstein gefangen war und nun, genauso wie Thunderbolt, befreit wurde.