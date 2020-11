Bei One and only: «How to Tatort» vor dem 4. Advent

TV-News

Die überspitzte Satire-Mockumentary zeigt, wie man zu einem „erfahrenen“ Fernseh-Kriminalist wird.

Im Rahmen des 50jährigen Jubiläums des «Tatort» entstand nun «How to Tatort», eine überaus satirische Mockumentary, die bei One am Donnerstag, den 17. Dezember um 21.15 Uhr in voller Länge gesendet wird. Ab dem 20. November sind die sechs zehnminütigen Episoden in der ARD-Mediathek verfügbar.In «How to Tatort» zeigen die Schauspieler Jasna Fritzi Bauer, Dar Salim und Luise Wolfram, wie sie für den Bremer «Tatort», der gerade gedreht wird, zu den „erfahrenen“ Fernseh-Kriminalisten werden, die sein müssen für eine solche Produktion. Der Weg dahin ist aber anders und eindeutig schwieriger, als sie sich erträumt haben.In ihrer eigentlichen Rolle als Ermittlungsfrischling Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), Dänen-Ermittler Mads Andersen (Dar Salim) und BKA-Ermittlerin Linda Selb (Luise Wolfram) müssen sie in der Serie mit dem Arbeitstitel «Tatort: Neugeboren» Kriminalfälle lösen und dabei ihre eigenen Probleme in den Griff bekommen. Start der Serie soll das Frühjahr 2021 sein.