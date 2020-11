«Verdacht/Mord»: Dänische Crime-Serie um Tochtermord kommt im Januar

TV-News

Der Vater und Ermittler Bjørn hat auf 13th Street nur 24 Stunden Zeit den Mord an seiner Tochter zu lüften, der seine Weltsicht dabei erschüttert.

Die neue finstere Crime-Serie «Verdacht/Mord» (Originaltitel «Forhøret») wird als deutsche TV-Premiere am 17. Januar und 24. Januar 2021 auf 13th Street ausgestrahlt. Hierbei muss der Ermittler Bjørn (Ulrich Thomsen) in acht Episoden entlang von 24 Stunden das Geheimnis um den Mord seiner Tochter aufdecken. Am 17. sowie 24. Januar werden jeweils vier Folgen ab 21.00 Uhr gesendet, zusammen mit der Option, die Serie auf dänischen Originalton zu schauen. Die einzelnen Episoden sind dabei zwischen 20 und 25 Minuten lang.Bjørn will dabei nicht eingestehen, dass seine Tochter Christina Suizid begangen hat und ermittelt eigenhändig, was dahintersteckt, nachdem er Indizien für einen Mord erhält. Er gerät dabei in ein Konstrukt voller Kriminalität und Intrigen und erfährt dabei schockierende Wahrheiten über seine Tochter, die seine Weltsicht erschüttern, und muss eventuell sich selbst die Schuld am Mord an ihr eingestehen.Weitere Rollen spielen Lars Mikkelsen («The Witcher», Trine Dyrholm(«In einer besseren Welt»), Nikolai Lie Kaas («Britannia»), David Dencik («Verblendung»), Clara Rosager («The Rain»), und Lars Ranthe («Die Jagd»). Regisseur und Autor ist Christoffer Boe, der die Goldene Kamera für sein Erstlingswerk «Reconstruction» gewann. Produzenten sind Jonas Allen und Peter Bose für Miso Film.