«Der Doktor und das liebe Vieh»: Tierarzt-Hausbesuch an Weihnachten

TV-News

Die Serienneuauflage der 50 Jahre Jubiläum feiernden Bücher des James Harriot erhält ab 24. Dezember auf Sky One einen Sendeplatz.

Die Neuverfilmung der Serie «Der Doktor und das liebe Vieh» wird an Heiligabend um 20.15 Uhr in Doppelfolgen sowie über die Weihnachtsfeiertage hinweg auf Sky One gesendet. Die Serie, die vom britischen Sender Channel 5 und dem amerikanischen Sender PBS neuaufgelegt worden ist, basiert auf den Büchern von James Herriot (bürgerlich James Alfred „Alf“ Wight), deren Erstveröffentlichung unter dem Originaltitel „If Only They Could Talk“ in 1970 stattfand. Das 50-jährige Jubiläum war auch der Grund für die Neuverfilmung durch die Sender. Bei den bereits sechs produzierten Episoden der ersten Staffel wurde auch ein Weihnachtsspecial abgedreht.In der Neuauflage verkörpert Nicholas Ralph den jungen Tierarzt James Herriot, der zwischen den Weltkriegen eine Assistentenstelle in einer ländlichen Praxis in Yorkshire annimmt, während er eigentlich aus der Großstadt stammt. Sein Vorgesetzter Dr. Siegfried Farnon (Samuel West) ist ihm dabei wie ein Dorn im Auge und auch die unterschiedlichen Klein- und Großtiere machen ihm Angst und Bange.Die Bücher sind eher unter dem amerikanischen Titel „All Creatures Great and Small“ bekannt und erhielten ab 1978 eine Serienadaption in drei Staffeln. Die erste Staffel der Neuauflage lief bereits im September in Großbritannien und feierte beim kleinen Channel 5 für einen überragenden Erfolg. Die Arbeiten an den Drehbüchern für die zweite Staffel sind schon gestartet unter der Produktion der Firma Playground.