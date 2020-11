«The Good Lord Bird»: Ethan Hawke in seiner besten Rolle

Hintergrund

Bei Sky ist die Showtime-Miniserie inzwischen verfügbar. Diese bekam zunächst nur positive Kritiken.

In «The Good Lord Bird» wird ein heißes Thema aufgegriffen: Ethan Hawke spielt den Abolitionisten John Brown, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts mit brachialen Methoden gegen die Sklaverei einsetzte. Die von Ethan Hawke und Jason Blum produzierte Fernsehserie wird ab dem 6. November 2020 nun auch in Deutschland auf Sky ausgestrahlt.Die TV-Serie «The Good Lord Bird» basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-amerikanischen Schriftstellers James McBride, der für sein Werk mit einem National Book Award ausgezeichnet wurde. Die Handlung dreht sich um den Abolitionisten John Brown, den es tatsächlich gegeben hat. Brown, ein rechtschaffener und überaus gottesfürchtiger Familienvater, kämpft mit allen Mitteln für die Abschaffung der Sklaverei. Allerdings wird die Geschichte um John Brown aus der Perspektive des Sklavenjungen Henry Shackleford dargestellt. Shackleford wird in Browns kunterbunt zusammengewürfelte Rebellenarmee aufgenommen, die fortan für die Befreiung der Schwarzen in den Südstaaten kämpft. John Brown und seine Leute nehmen an dem berühmten und historisch belegten Überfall in Harpers Ferry teil, bei dem sie ein Waffenarsenal der US-Streitkräfte überfallen. Obwohl John Browns Aufstand nicht die gewünschte Wirkung hatte, gab er dennoch den Auftakt zum Sezessionskrieg.Die Miniserie besteht aus sieben Folgen, die in den Vereinigten Staaten erstmals im Oktober 2020 ausgestrahlt wurden. Die Hauptrolle wird von Ethan Hawke gespielt, der gemeinsam mit Mark Richard auch das Szenario zur ersten Folge schrieb. Ethan Hawke gehört zu den berühmtesten Schauspielern seiner Generation und ist zudem auch als Schriftsteller und Drehbuchautor tätig. Sein Durchbruch gelang ihm 1989 mit dem Film «Der Club der toten Dichter». Hawke steht oft in Theaterproduktionen auf der Bühne - unter anderem war er in Shakespeares "Das Wintermärchen" und "Macbeth" ebenso wie in Anton Tschechows "Der Kirschgarten" zu sehen. Außerdem übernimmt Ethan Hawke in «The Good Lord Bird» gemeinsam mit Jason Blum und Mark Richard auch einen Produzentenposten. An der Seite von Ethan Hawke sind Joshua Caleb Johnson als Henry Shackleford, Daveed Diggs als der Abolitionist Frederick Douglass und Wyatt Russell als der General James Ewell Brown Stuart zu sehen.In den USA ist die Serie bereits ein voller Erfolg und brachte es auf dem Portal "Rotten Tomatoes" sogar auf ein Rating von 100 Prozent. Vor allem Ethan Hawkes Darstellung des John Brown hat Zuschauer und Kritiker gleichermaßen beeindruckt.