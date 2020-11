William Jackson Harper wird Hauptdarsteller in «Love Life»

US-Fernsehen

Der Schauspieler, der unter anderem bei «Jack Ryan» zu sehen war, wird die Hauptrolle in Staffel zwei übernehmen.

«The Good Place»-Star William Jackson Harper übernimmt die Hauptrolle in der zweiten-Staffel. Das Format, das beim Streamingdienst HBO Max läuft, spielt in New York City und konzentriert sich nun auf Harpers Charakter. Harper dachte, sie sei die Frau seiner Träume, jedoch machte sie ihm einen Strich durch die Rechnung.Anna Kendrick, Star der ersten Staffel und ausführende Produzentin der Serie, wird in der zweiten Runde ebenfalls auftreten und die Rolle Darby erneut spielen. «Love Life» war einer der ersten Titel, die auf HBO Max veröffentlicht wurden. Sam Boyd schuf die Serie und fungiert als ausführender Produzent und Co-Showrunner, Bridget Bedard ist ebenfalls Co-Showrunnerin und ausführende Produzentin. Kendruck, Paul Feid und Dan Magnante gehören zu den Produzenten. Die Serie wird von Lionsgate Television und Feigco Entertainment produziert.Harper ist vor allem für seine Rolle als Chidi Anagonye in der gefeierten NBC-Comedy «The Good Place» bekannt, die Anfang 2020 nach vier Staffeln endete. Zu den weiteren Fernsehrollen gehörten Serien wie «Jack Ryan», «The Breaks» oder «Person of Interest».