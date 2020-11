«The Mopes»: Wenn geistige Krankheiten Gesichter bekommen

TV-News

Die neue TNT Comedy-Serie zeigt einen Musiker, der scheinbar von seinen geistigen Problemen in Person heimgesucht wird.

Momentan wird die neue Serie von TNT Comedy in Berlin erstellt, zusammen mit UFA Fiction. In dieser Serie wird der Musiker Mat (Roel Dirven) von „Monika“ (Nora Tschirner, «Tatort») heimgesucht, da er nicht eingestehen will, dass sie nicht seine neue Freundin, sondern eine mittelschwere Depression in Person ist. Mit allen Mitteln versucht er sie nun aus seinem Leben zu verbannen und entdeckt dabei andere Baustellen in seinem Leben.Denn scheinbar führt Mat doch kein so gutes Leben als Singer und Songwriter, denn seine effiziente und organisierte neue Freundin Monika ist nicht allein, auch die Panikstörung (Kathrin Angerer) gesellt sich dazu. Davin Bredin (), Anne Brüggemann () und Matthias Matschke () als Posttraumatische Belastungsstörung geben den psychischen Krankheiten von Mat ebenfalls Körper und Gesicht.Die sechsteilige Comedy-Serie ist die vierte Eigenproduktion des Senders unter der Regie von Christian Zübert (). Autor ist hierbei Ipek Zübert (). Die Ausstrahlung ist für das zweite Quartal 2021 geplant. Weitere Rollen haben Gina Henkel, Paula Kalenberg, Anton von Lucke und Sebastian Schwarz.