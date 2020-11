Deutschland sucht den Super-«Hitwisser»

TV-News

Wie vier prominente Teams in der neuen VOX Rätsel-Gameshow im Dezember um ihre musikalische Ehre kämpfen müssen.

Musikfans und -experten aufgepasst: Am Dienstag, 1. Dezember, um 20.15 Uhr erscheint auf VOX das Primetime-Quiz, in dem sich vier prominente Teams um Facts von Stars und Hits der Musikgeschichte messen müssen. In insgesamt 25 Frage- und fünf Bonusspielrunden stellt sich heraus, wer der größte „Hitwisser“ im Showbusiness ist.Einspielfilme lassen uns zwar dort auch in vergangene Zeiten eintauchen, aber anschließend heißt es Fragen zum Song oder Interpreten richtig zu beantworten. Dabei ist es hilfreich neben Fachwissen auch unnützes Wissen zu haben oder einfach ein gutes Herleiten von Antworten besitzen.Die prominenten Gastteams sind Tim Mälzer & Sasha, Jan Köppen & Laura Wontorra, Verona Pooth & ihr Sohn San Diego, sowie das Ehepaar Stefanie Hertel & Lanny Lanner. Die Folge am 1. Dezember ist bisweilen als eine Pilotfolge angedacht, aber die Quoten werden bestimmen, ob für die Gameshow eine Zukunft existiert. Eventuell wird es mit der Zeit auf VOX mehr Gameshows geben, wenn der Sender auf den Geschmack kommen wird.