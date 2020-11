«Bless This Mess» mit zweitem Neuanfang bei Sat.1 Emotions

TV-News

Die US-Comedy-Serie wechselt ab dem 21. November mit seiner zweiten Staffel von ProSieben Fun auf Sat.1 Emotions.

Die US-Comedy-Seriewechselt ab dem 21. November mit seiner zweiten Staffel und den 20 neuen Episoden auf Sat.1 Emotions und dies immer samstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen. Bisweilen durfte die Serie auf ProSieben Fun ausgestrahlt werden.Die Geschichte erzählt vom Großstadt-Ehepaar Rio (Lake Bell) und Mike (Dax Shepard), die einen großen Neubeginn starten wollen und eine Ranch von Mikes Großtante erben. Sie verlassen ihr erfolgloses und tristes Leben in New York City und ziehen ins ländliche Nebraska. Dabei übernehmen sie die Ranch und starten sie als Bio-Farm, aber das Land sowie die Einwohner der Umgebung sind dort soweit rückständig, dass sich das als schwieriger als erwartet entpuppt. Am Anfang der zweiten Staffel sollen sie die Auftakt-Party der diesjährigen Football-Saison organisieren, aber das geplante Absetzen des traditionsreichen Schweinerennens dort stößt auf Unmut der anderen Einwohner. Auch andere zwischenmenschliche Beziehungsprobleme haben die mit ihrer Ehe Kämpfenden Beau (David Koechner) und Kay (Lennon Parham) oder der in die Jahre gekommene Rudy (Ed Begley Jr.) bittet den Jüngling Jacob (J. T. Neal) um erfolgreiche Beziehungs-Ratschläge.Ab April 2019 war «Bless This Mess» beim US-Network ABC zu Hause und erhielt nach sechs Folgen als Auftaktstaffel eine Verlängerung. Insgesamt schaffte es die Serie auf ganze zwei Staffeln, bevor die Produktion eingestellt worden ist.