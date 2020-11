«Aruanas» reist vom Amazonasgebiet nach Deutschland

Vermischtes

Der brasilianische Umwelt-Thriller, der den Kampf dreier Umweltaktivistinnen gegen eine korrupte Minenfirma im Amazonasgebiet darstellt, darf nun erstmalig als Deutschlandpremiere am 19. Dezember auf Joyn Plus+ veröffentlicht werden.

Der Öko-Thrillerwird nun auch als Deutschlandpremiere am 19. Dezember auf Joyn Plus+ verfügbar sein. Die erste Eigenproduktion des brasilianischen Streamingdienstes Globoplay aus 2015 wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert.Die Geschichte dreht sich hierbei um die Jugendfreunde der namensgebenden Nichtregierungsorganisation (NGO). Die Journalistin Natalie Lima Melo (Débora Falabella), die Umweltschützerin Verônica Muniz (Taís Araújo) und Anwältin Luiza Laes (Leandra Leal), die über ihren Beruf bereits Indizien der Machenschaften gegen die Minenfirma erlangt und sich entschlossen haben gegen das Unternehmen vorzugehen. Von São Paulo aus müssen sie nach ganz Brasilien und in das Amazonasgebiet reisen, um gegen das illegale Treiben vorgehen zu können, auch wenn die einfachen Einwohner dort von diesen unfairen Arbeitsverhältnissen in der Mine abhängig sind und sich das somit schwieriger gestaltet, als erwartet. Hauptbösewicht der drei Aktivistinnen ist Olga Ribeiro (Camila Pitanga).Globo als eines der größten Medienunternehmen der Welt konzentriert sich nun seit den vorherigen Jahren auf die lateinamerikanische Märkte sowie Portugal, während Globoplay als Unternehmensschwester gerne Produktionen abliefert. So haben die Serienschöpfer vonGreenpeace Mitglieder und andere Berater aus ökologisch orientierten NGOs herangeholt, um ihre Arbeits- und Vorgehensweise gegen Umweltrechtsverstöße zu verstehen und es im Thriller so detailgetreu und realitätsnah umzusetzen.