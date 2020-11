24/7-Weihnachten auf Sky Cinema Christmas

TV-News

Der neue Sender Sky Cinema Christmas strahlt vom 17. bis 26. Dezember rund um die Uhr unvergessliche Weihnachtshits von Blockbustern, während diese auf Sky Ticket bereits ab dem 1. Dezember erhältlich sind.

Sky erweitert immens sein Weihnachtsangebot dieses Jahr, indem es etwa die zwanzig beliebtesten Weihnachtsfilme wieoder Evergreens vonbis zuab 1. Dezember auf Sky Ticket verfügbar macht. Und wer Weihnachten rund um die Uhr frönen will, der kann vom 17. bis 26. Dezember auf dem eigenen Sender Sky Cinema Christmas all diese Hits im linearen Programm sehen.Michaela Tarantino, Vizepräsidentin von Cinema Sky Deutschland äußert sich dazu: „Weihnachten ist ein Fest für die ganze Familie. In diesem Jahr schenken wir allen Sky Cinema Abonnenten zum ersten Mal einen eigenen Sender, auf dem sie mit ihren Lieben die wunderbarsten Weihnachtsfilme genießen können. Mit dem Grinch lachen und mit Sissi weinen, was gibt es Schöneres? Einfach auf der Couch gemütlich machen und im Dezember Sky Cinema Christmas einschalten oder alternativ die Filme jederzeit auf Abruf schauen.“Besonderes Geschenk in diesem Rundumpaket ist die exklusive Erstausstrahlung von «Last Christmas» ► mit der «Game Of Thrones»-Darstellerin Emilia Clarke. Die Liebeskomödie startet am 20. November als exklusive TV-Premiere bei Sky und später auch auf Sky Cinema Christmas. Die BBC-Neuverfilmung des Charles Dickens‘ Klassikerist ebenfalls am 9. Dezember auf Sky Cinema Premieren mit am Start.