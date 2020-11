Seven.One Media und SportScheck planen gigantische Werbe-Kooperation

Vermischtes

Im Laufe des Novembers soll im Rahmen des Launchs der neuen Sportplattform ranActive die Zusammenarbeit zwischen „ran“ und SportScheck mit individuell stark produzierten Clips und Spots befeuert und vermarktet werden.

Seven.One Media holt SportScheck zurück ins Boot und damit groß ins Fernsehen. Der Sportartikel-Händler soll nun mit einer großangelegten und plattformübergreifenden TV- und Digitalkampagne beworben werden. Mit dieser Kooperation soll der Start der neuen Sportplattform ranActive vorangebracht und die enge Zusammenarbeit zwischen SportScheck und „ran“ vermarktet werden.Nachdem SportScheck seit Längerem dem Fernsehen ferngeblieben ist, so nehmen sie die Expertise und Reichweite des TVs und der Digitalmarken, den Seven.One Media als Vermarkter besitzt, um stark im Markt zu punkten. Durch die Partnerschaft und dem Launch von ranActive wird neben dem sich auf Fußball, Motorsport und US-Sport fokussierten ran.de die Marke sich auf den Individualsport richten und besonders an aktive Sportler herantreten wollen mit ihren entsprechenden Programmen rund um den healthy and fit Lifestyle.Die SportScheck Kampagne und die breitangelegte Bewerbung der Kooperation ist auf allen Sendern der Seven.One Entertainment Group bis Ende November geplant. Ein starker Kooperations-Spot, der durch die enge Zusammenarbeit beider Kreativ- und Werbeabteilungen entstanden ist, soll dem Abhilfe schaffen. Ob die Partnerschaft auf Dauer Bestand hat, wird sich weisen.