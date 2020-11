Das «JENKE.»-Schönheits-Experiment geht nochmal einen Stück tiefer

TV-News

Mit «JENKE.Live. Der Talk» wird direkt im Anschluss die Talkshow, moderiert von Viviane Geppert, über das Thema getalkt.

Bereits am 30. November um 20.15 Uhr wird ProSieben seine Reihe «JENKE.» starten mit einem Schönheits-Experiment der anderen Art. Direkt im Anschluss um 22:25 Uhr aber geht ProSieben einen Schritt weiter mitDie Moderatorin der Talkshow Viviane Geppert spricht mit Jenke van Wilmsdorff und anderen Gästen über das Experiment und das Thema davon: Dem Traum der ewigen Jugend und das Streben danach. Dabei befassen sie sich mit unangenehmen und tiefgreifenden Fragen nach dem Warum und Wieso.Jenke selbst erzählt von seinen Hintergründen und Erfahrungen, sei es nun die Erlebnisse während des Experiments oder vorher in der Recherche dafür. Ein besonderes Merkmal des Talks ist, dass die ProSieben-Zuschauer sich interaktiv anbeteiligen können. Ob es nun für die gesamte-Reihe eine solche Talkshow gibt, bleibt abzuwarten, inwiefern die Zuschauerzahlen in die Höhe steigen werden oder sich am Talk beteiligen.