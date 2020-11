«Beacon 23»: Sci-Fi Roman mit Leuchtfeuern im Weltall erhält Serienadaption

US-Fernsehen

Der Roman von Hugh Howey erhält durch Zak Penn nun nach Jahren eine Serienadaption und ist auf dem Streamingdienst Spectrum und den Angeboten des AMC Networks geplant.

Der Science-Fiction-Romanvom Autor Hugh Howey erhält eine Serienadaption. Der US-Streamingdienst Spectrum und AMC Networks haben die Serie bei Drehbuchautor und Produzent Zak Penn («Alphas») bestellt, der bereits seit zwei Jahren die Adaption plante.Dabei besteht die Buchvorlage aus dem Jahr 2015 aus fünf Kurzgeschichten, die kleinteilig miteinander verbunden sind. Die Geschichte findet im 23. Jahrhundert im Weltall statt, in dem riesige Leuchtfeuer – die namensgebenden Beacons – eine Art Leuchtturm bilden, die für eine sichere Durchfahrt von Raumschiffen mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit über die Milchstraße sorgen sollen. Die in Einsamkeit dahinsiechenden bemannten Beacons sind ein passender Platz für ihre Insassen, um mit ihren eigenen Problemen konfrontiert zu werden. Am Beacon 23 gerät aber dann ein Raumschiff in Not.Der Psychothriller wird von Autor, Produzent und Showrunner Zak Penn umgesetzt, der neben «Alphas» mittlerweile die Drehbuchvorlage für Steven Spielbergs Kinofilm «Ready Player One» ► schreiben durfte. Die exklusive Erstveröffentlichung soll auf dem Streamingdienst Spectrum beginnen, mit einem Zweitangebot als AMC Original auf den Unterhaltungsangeboten des AMC Networks, darunter AMC, BBC America und SundanceTV.