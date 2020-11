Primetime-Check

Wie schlugen sich die Serien vom Ersten in der Primetime? Punktete VOX mit «Hot oder Schrott»?

Die blaue Eins startete mitin die Primetime. 5,82 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei 16,8 Prozent. Mit 1,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 14,3 Prozent Marktanteil.undverzeichneten für Das Erste am Dienstag 5,69 und 5,22 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 16,6 und 16,4 Prozent. Bei den jungen Menschen generierten die fiktionalen Stoffe 7,2 und 6,8 Prozent. Mitund denfuhr man 5,0 und 10,2 Prozent bei den jungen Leuten ein, insgesamt wurden 11,4 und 13,8 Prozent Marktanteil ermittelt. Bei den ab 3-Jährigen wurden 3,08 und 2,95 Millionen Zuschauer generiert.Mitund der Dokuverzeichnete das ZDF zwischen 20.25 und 21.45 Uhr 2,86 und 2,63 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 8,3 und 7,8 Prozent. Beim jungen Publikum standen 6,5 und 7,1 Prozent auf der Uhr. Daserzielte 4,57 Millionen Zuschauer, 1,07 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der Marktanteil lag bei 15,2 Prozent.Auch RTL setzte auf den. Die von Peter Kloeppel moderierte fast vierstündige Sendung erzielte 1,86, 1,48 und 1,48 Millionen Zuschauer und erzielte 9,6, 10,3 und 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Weitaus erfolgreicher war ProSieben mit, das auf 3,21 Millionen Zuschauer kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 1,92 Millionen und 22,4 Prozent Marktanteil ein.sorgten bei VOX für 1,18 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe holte die Kölner Station 5,7 Prozent. Mitunterhielt RTLZWEI 1,28 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 6,8 Prozent. Kabel Eins wiederholteund generierte 4,4 Prozent, insgesamt schalteten 0,70 Millionen Zuschauer ein.Die Serienundsorgten bei Sat.1 für 1,82 und 1,36 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bei den jungen Menschen lagen bei 6,1 und 5,2 Prozent. Lediglich 4,3 Prozent Marktanteil verzeichnete die 72. Folge von