Trotz US-Wahl: «The Masked Singer» dominiert die Primetime

Quotennews

Beim werberelevanten Publikum war Moderator Matthias Opdenhövel und seine maskierten Musiker sehr gefragt.

Auch die dritte Staffel vonist bei den deutschen Fernsehzuschauern sehr gefragt. Die dritte Folge, die am Dienstag ausgestrahlt wurde, erreichte 3,21 Millionen Zuseher. Die ersten zwei Ausgaben verzeichneten 3,33 und 2,91 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen wollten nun 1,92 Millionen wer sich hinter dem Alpaka (Sylvie Meis) befand, in den Vorwochen fuhr man 2,03 und 1,79 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil lag bei 22,4 Prozent, zuvor ergatterte die Show 25,9 und 23,4 Prozent.Blickt man auf die Einschaltquoten, dann wird es sehr schwer, den Quotentrend umzukehren. Bereits die zweite Ausgabe lief deutlich schwächer als im Frühjahr. Damals erzielten die Ausgaben zwei und drei 4,13 sowie 4,26 Millionen Zuschauer. Unwahrscheinlich, dass die dritte Staffel die Ergebnisse der ersten zwei Runden noch toppen wird.Im Anschluss an die Live-Show sendete ProSieben . Dort zu Gast war Meis, deren Maske fiel. 1,27 Millionen Menschen verfolgten die Live-Sendung aus Köln, in der Zielgruppe wurden 0,69 Millionen Zuschauer ermittelt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 18,6 Prozent.ProSieben wiederholte um 00.10 Uhr noch, der Rerun erreichte lediglich 0,32 Millionen Zuschauer. 0,17 Millionen aus der Zielgruppe sorgten für 8,6 Prozent Marktanteil. Um 02.15 Uhr startete die Erstausstrahlung:, die auf 0,14 Millionen Zuschauer kam. In der Zielgruppe fuhr man nur 6,8 Prozent Marktanteil ein.