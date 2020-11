0,97 Millionen Zuschauer verfolgten «Amerika wählt»

Quotennews

Die Produktion vom NDR mit Andreas Cichowicz erreichte einen Marktanteil von 11,9 Prozent.

Die Bürger der US-Staaten wählen – allerdings sind die Programme gegenüber der Primetime eher ein Ladenhüter. Bereits in der Nacht zum Sonntag strahlte Das Erste aus, die in zwei Blöcke gespalten wurde. Zwischen Mitternacht und 03.00 Uhr schalteten rund 0,52 Millionen Zuschauer ein, die übrigen Stunden versammelten 0,23 Millionen Zuschauer.Deutlich besser lief die ARD-Sendung, die am Dienstag um 23.10 Uhr startete. Die Sendung, deren Quoten bis 03.00 Uhr ermittelt wurden, lagen bei 11,9 Prozent. Im Durchschnitt kam die mehrstündige Sendung mit Andreas Cichowicz auf 0,97 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Bei den jungen Menschen verzeichnete die NDR-Produktion 0,27 Millionen Zuschauer sowie einen guten Marktanteil von 10,9 Prozent.Um 18.50 Uhr startete die neue Staffel vonim Ersten. 2,63 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf lasche 9,4 Prozent. Beim jungen Publikum wurden schlechte 4,8 Prozent Marktanteil ermittelt. In der Primetime setzte man nach einem «Brennpunkt» (5,82 Millionen) aufund, die Reichweiten lagen bei 5,69 und 5,22 Millionen. Der Marktanteil belief sich bei 16,6 und 16,4 Prozent, bei den jungen Menschen standen 7,2 und 6,8 Prozent auf der Uhr.