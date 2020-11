«Hate No More»: Ku-Kux-Klan, Rassismus, Erziehung und Ausstieg

TV-News

Im Rahmen des Sonderprogramms „Eine Frage der Gerechtigkeit“ des Senders Crime + Investigation wird die Doku des Klan-Aussteigers Shane Johnson am 25. Dezember um 20.15 Uhr gezeigt.

Der A+E-Networks Sender Crime + Investigation zeigt im Rahmen des Sonderprogramms „Eine Frage der Gerechtigkeit“ zwischen dem 24. Bis zum 30. Dezember den Themaschwerpunkt Reue & Vergebung. Als Mittelpunkt dient die Dokumentationam 25. Dezember um 20.15 Uhr als deutsche TV-Premiere. In der Dokumentation wird die Geschichte des ehemaligen hochrangigen Ku-Klux-Klan-Mitglieds Shane Johnson gezeigt.Der Amerikaner war ein langjähriges Mitglied und hatte sogar hohe Führungspositionen inne, bis er sich von seinem alten Leben abgewandt hat. Er wurde selbst in eine grund-rassistische Familie hineingeboren, nachdem seine Großeltern sowie sein Vater als „Imperial NIghthawk, ein Titel für einen persönlichen Leibwächter eines hochrangiges Mitglieds, bereits Teil des hasserfüllten Ku-Klux-Klans waren. So wurde Johnson von Kindesbeinen an zum Rassismus erzogen worden, welchem er sich letzten Endes ergab. Aber der Ausstieg aus diesem Milieu ist ungemein schwerer, dies zeigt ebenfalls seine Geschichte.Die Dokumentation zeigt zudem die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Hintergründe des politisch motivierten Rassen Hass in den USA. Dazu werden im Rahmen des Sonderprogramm ebenfalls ausgewählte Doku-Formate auf Crime + Investigation ausgestrahlt, wie die True-Crime-Reiheoder. Damit soll das Thema Reue, Vergebung und besonders zweite Chancen innerhalb dieser schwierigen Hass-Milieus in den Fokus gerückt werden.