Karnevalauftakt im WDR fällt vollständig aus

Vermischtes

Aufgrund des verschärften Lockdowns und der rasch steigenden Anzahl an Corona-Fällen sagt die Willi-Ostermann-Gesellschaft auch die geplante Indoor-Veranstaltung ab und der WDR zeigt hingegen ein Alternativprogramm.

Der November wird Konsequenzen haben, nicht zuletzt nur wegen dem Lockdown „light“ oder der Absage des großen Karnevalauftakts am 11. November durch die Willi-Ostermann-Gesellschaft. Nun aber durch die rasche Entwicklung der Infektionszahlen wurde ebenfalls die geplante Indoor-Veranstaltung im WDR gestrichen, trotz entsprechend durchführenden Schutzmaßnahmen. Dies soll als Schutz aller Zuschauer und als Appell dienen, Karneval diesmal auf dem Sofa als in dichten Menschenmassen zu feiern.Ralf Schlegelmilch, Präsident der Willi-Ostermann-Gesellschaft erklärt dies so: „Auch wenn das karnevalistische Herz blutet: Eine Sessionseröffnung mit aufwändigem Bühnenprogramm und einer entsprechenden Produktionsgröße passt […] nicht in diese Corona-Zeit mit täglich rasant wachsenden Infektionszahlen. […] Ebenso umfasst uns die Sorge, dass wir doch privaten Feiern Vorschub leisten könnten. Die Absage der Veranstaltung ist daher die nötige Konsequenz.“„Nur wird und muss sie dieses Jahr anders sein: Kleiner und auch nachdenklicher. Dem wollen wir durch eine andere Form der Umsetzung Rechnung tragen.“, so Ingmar Cario, stellv. WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung. So heißt es für den Vormittag, dass man mit einer kleinen Studiobesatzung in Erinnerungen der vergangenen Sessionen schwelgt, musikalische Einspieler zeigt und den Karneval generell in der Perspektive der Corona-Zeit betrachtet. Dennoch ist für 22.15 Uhrmit den bekanntesten Kölner Bands geplant.