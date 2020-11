ran.de erweitert seinen Fußball-, Football- und Video-Content

Vermischtes

So zeigt der Online-Dienst ab sofort die Fußball-Bundesliga und das „NFL Network“.

Der Sportfreund wird sich freuen, denn die Angebote von ran.de für Fußball und Football werden erweitert. So haben sich Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group haben sich mit der Deutschen Fußball Liga geeinigt und so erweitert ran.de seine Bundesliga-Berichterstattung. Und auch kann der Football-Enthusiast ab der ersten Novemberwoche den TV-Sender „NFL Network“ im kostenlosen Livestream ansehen.Dabei zeigt nun ran.de Highlight-Videos ausgewählter Bundesliga-Partien und während der-Übertragung wird es eine Zusammenfassung eines Bundesliga-Top-Spiels des Spieltags geben. Immer dienstags wird es dann auf ran.de Highlights von drei Bundesliga-Spielen inklusive der neuesten Entwicklungen, Aussagen und Infos geben. Eine Pre-Web-Show zur Fußball-Bundesliga, moderiert von Max Zielke, startet ebenfalls am Freitag, den 6. November, bei der um 15:30 Uhr mit seinen Gästen, bestehend aus Bloggern und Podcastern der Szene, dem Beginn des Spieltags anläutet. Ebenfalls werden nun die offiziellen Bundesliga-Daten und -Fakten, sowie Pressekonferenzen der Vereine auf ran.de verfügbar sein.Auf dem Football-Platz darf man nun wie gesagt den TV-Sender „NFL Network“ im Livestream 24 Stunden am Tag sehen, bei dem man seine News, Interviews und Analysen zur besten Football-Liga der Welt erhält. Wer die Formateoderkennt, weiß, dass er dort auf diesem Sender entsprechend alles hat, was sein Football-Herz begehrt.