Drehstart für Bremer «Tatort»

Marcel Preisendörfer von 03. November 2020, 10:34 Uhr

Die Dreharbeiten der neuen Serie mit «Tatort»-Flair in Bremen gehen am 3. November an den Start, zusammen mit Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim.

Die Dreharbeiten des neuen «Tatorts» in Bremen mit dem Arbeitstitel «Tatort: Neugeboren» beginnen heute, den dritten November, zusammen mit den Bremer Ermittlern Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), Linda Selb (Luise Wolfram) und Mads Andersen (Dar Salim). Sendestart soll das Frühjahr 2021 sein.



Dabei geht es von Anfang an heiß her, denn ein Baby wird entführt und löst einen Großalarm bei der Polizei aus oder ein Toter wird in einem verlassenen Industriebau tot aufgefunden als scheinbaren Selbstmord. Dabei hat es Liv Moormann in ihrem ersten Tag nicht leicht und der Däne Mads Andersen kann sich auch gerne etwas Anderes unter einfach vorstellen, auch wenn sie die BKA-Ermittlerin Linda Selb zur Seite gestellt bekommen. Der dicke Morast der Straftaten, gebaut aus Lügen, Drogen und Gewalt, muss durchwatet werden.



Regie der Serie führt hierbei Barbara Kulcsar, das Drehbuch hat Christian Jeltsch geschrieben. «Tatort: Neugeboren» wird von der Bremedia Produktion im Auftrag der ARD Degeto und Radio Bremen für die ARD produziert.



