Die Kritiker

Feuer an Bord. Immerhin gelingt es der Besitzerin der dort auf dem Bodensee brennenden Yacht, sich durch einen beherzten Sprung ins Wasser zu retten. Der See ist ruhig, die Wasserpolizei fischt die Dame aus Europas größtem Binnengewässer. Ist die Geschichte damit schon erledigt oder steckt mehr hinter dem Feuer?

Stab DREHBUCH: Lorenz Stassen

REGIE: Jan Haering

PRODUZENT: Sven Sund (Saxonia Media)

AUSFÜHRENDE PRODUZENTIN: Kerstin Lipownik

REDAKTION SWR: Michael Schmidl

PRODUCERIN: Katja Gawrilow, Kristina Sucic

DARSTELLER: Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger, Max König, Noah Calvin, Christine Prayon

© ARD/Laurent Trümper Das Team der Wapo Bodensee: Nele Fehrenbach (Floriane Daniel, 2.v.l.) mit dem neuen Kollegen Jakob Frings (Max König, l.), Paul Schott (Tim Wilde, 2.v.r.) und Julia Demmler (Wendy Güntensperger, r.).

Seit 2017 schickt das ARD-Vorabendprogramm die «WaPo Bodensee» auf Patrouille. Der Quasi-Ableger vom Bodensee-«Tatort» hat sich etabliert, mit «WaPo Berlin» ein Spin-Off hervorgebracht und startet nun selbst in die fünfte Staffel, die zwölf Episoden umfasst. Dabei bleibt die Serie offenbar ihrem eher seichten Fahrtwasser treu, wenn es nach diesem ersten Eindruck geht. Immerhin muss am Anfang einer «WaPo Bodensee»-Episode nicht der für die «Soko»-Konkurrenz vom ZDF obligatorische Mord stehen, nein, „Auf Messers Schneide“ lässt sogar über weite Strecken der Handlung die Frage offen, ob überhaupt ein Verbrechen stattgefunden hat. Ja, es gibt einen Anfangsverdacht gegen die Yacht-Besitzerin Marita Schiller. Die ist eine Millionen-Erbin, die sich seit einiger Zeit in Geldschwierigkeiten befindet. Nun ist die Yacht mit einer halben Millionen Euro versichert und – welch ein Zufall – im Tresor hat auch noch ein Diamant-Collier gelegen, das sie vor gar nicht allzu langer Zeit ebenfalls recht gut versichert hat. Also – ist das alles ein Versicherungsbetrug? Oder ist es ein Zufall, dass die Yacht auch noch ausgerechnet an einer Stelle gesunken ist, die es fast unmöglich macht, den Tresor zu bergen, der Schuld oder Unschuld beweist?Der Sporttaucher Jonas indes ist sich sicher, die 130 Meter zu schaffen. Von seiner Freundin, die bei einer Reederei arbeitet, erfährt er von dem Vorfall. Dabei geht es ihm nicht nur um den Inhalt des Tresors als solchem. Das Collier würde ihm Freiheit bringen. Jonas und sein Vater, ein erfolgreicher Arzt, sind nicht gerade ein Herz und eine Seele. Dass Jonas (eher semi-erfolgreich) aus seinem Hobby einen Beruf gemacht hat, gefällt dem Herrn Papa, der sich aus einfachen Verhältnissen nach oben geboxt hat, so gar nicht. Mit dem Geld aus einem Verkauf könnte Jonas endlich auf eigenen Füßen stehen. Nur macht er bei dem riskanten Tauchgang einen Fehler.Das alles ist – nett. Die Kamera wackelt nicht, die Schauspieler stolpern nicht über ihre Texte. Es gibt einen Vater-Sohn-Konflikt, das geht immer. Es gibt natürlich auch ein bisschen was Privates (der Sohn der WaPo-Chefin Nele Fehrenbach will ausgerechnet bei besagtem Tauchlehrer Jonas das Tauchen erlernen, was die Frau Mama nicht wirklich doll findet). Das bringt etwas Persönliches in die Geschichte – und knüpft elegant eine Verbindung zum Tresordieb in spe: Das wäre also auch abgehakt. Der Bodensee wird seinerseits ein paar Mal schön ins Bild gesetzt, das täuscht etwas darüber hinweg, dass die Geschichte, die hier in 47 Minuten erzählt wird, tatsächlich etwas Füllmaterial braucht, um diese 47 Minuten auch mit Handlung zu füllen. Denn so viel Handlung gibt es unterm Strich nicht. Da ist der Untergang. Da ist der Sporttaucher. Da ist ein Fehler. Da stellt schon die Tatsache, dass lange die Frage unbeantwortet bleibt, ob überhaupt ein Verbrechen vorliegt, ein waghalsiges Experiment dar. Eine Krimiserie ohne Krimi? Die Idee wäre viel zu verlockend als dass sie in einer ARD-Krimiserie wirklich umgesetzt würde. An manchen Formaten geht das Goldene Zeitalter der TV-Serie irgendwie vorbei. Das ist schade.Dass „Auf Messers Schneide“ dann aber doch ein Aha-Erlebnis präsentiert, ist einer recht ungewöhnlichen Besetzung zu verdanken. Marita Schiller nämlich wird von Christine Prayon dargestellt. Als Kabarettistin ist die gebürtige Bonnerin seit vielen Jahren auf deutschen Bühnen unterwegs, dennoch dürfte ihr Name vielen TV-Zuschauern nicht zwingend ein Begriff sein. Sagt man jedoch Birte Schneider, dann fällt der Groschen. Seit 2011 gehört sie in der Rolle der Fundamental-Realistin Birte Schneider zum Ensemble der «heute-show» und gibt als sarkastische Außenreporterin und Expertin für ziemlich jedes Thema Moderator Oliver Welke, den sie grundsätzlich nur als „Welke“ anredet, Zunder. Ihre spitzen Kommentare und ihre einschüchternden Auftritte vor der Kamera, haben ihre Figur letztlich für das Konzept der Show unverzichtbar gemacht. In der Rolle der Millionenerbin darf sie hier mit genau der aus der «heute-show» bekannten spitzen Zunge die ermittelnden Beamten gegen sich aufbringen. Ihre Arroganz wirkt dabei derart von oben herab, dass sie im Grunde eine Blaupause dafür liefert, wie man als Mensch vielleicht still und heimlich selbst gerne manchmal wäre, wenn einen die Umwelt einfach nur nervt - sich aber selbst nicht traut zu sein, weil es einfach nicht richtig ist. Ein Augendrehen, um dem Gegenüber zu verstehen zu geben, dass man ihn schlichtweg für etwas dumm hält? Christine Prayon liefert einen ganzen Baukasten an solchen Momenten, die auch nach dem Ende im Gedächtnis bleiben und selbst im Nachgang noch zum Schmunzeln animieren.