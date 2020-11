Taraji P. Henson übernimmt die Music Awards

US-Fernsehen

Die Schauspielerin führt durch die «2020 American Music Awards», die im November ausgestrahlt werden.

Schauspielerin Taraji P. Henson wird Gastgeberin der, die am 22. November 2020 veranstaltet werden. Die Sendung ist in diesem Jahr beim US-Network ABC zu sehen. Die mit dem Golden Globe ausgezeichnete Schauspielerin, Autorin und Produzentin machte sich im musikalischen Bereich mit der Serie «Empire» einen Namen.Außerdem ist sie auf der schauspielerischen Seite vor allem durch den Oscar nominierten Film «Hidden Figures» ► und von der Presse gefeierten Film «Hustle & Flow» bekannt. Ehe sie zu «Empire» kam, spielte sie in der Serie «Person of Interest» mit. Henson setzt sich auch für benachteiligte Menschen ein. Sie gründete die Boris-Lawrence-Henson-Stiftung zu Ehren ihres verstorbenen Vaters, um Stipendien für schwarze Studenten mit dem Schwerpunkt psychische Gesundheit zu vergeben.Henson entwickelt derzeit mit ihrer Produktionsfirma TPH Entertainment ein «Empire»-Spin-Off. Zu den diesjährigen Nominierten gehören der zweitmalige AMA-Gewinner The Weeknd und der Rapper Roddy Ricch, die beide die diesjährige Liste mit je acht Nominierten anführen. Die Sängerin Dua Lipa wird in der Show auftreten.