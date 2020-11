FOX stellt «Filthy Rich» und «neXt» nach nur einer Staffel ein

US-Fernsehen

Scheinbar erliegen die Drama-Soap und der Tech-Thriller ebenfalls der Folgen der Corona-Pandemie.

FOX hat nun verkündet, dass die Drama-Soapund der Tech-Thrillerkeine zweite Staffel mehr erhalten. Auch wenn beide ersten Staffeln noch ausgestrahlt werden auf dem amerikanischen Sender, so sind wohl die Gründe für diese Entscheidung die minderen Einschaltquoten sowie die Entwicklung rund um COVID-19, die mit den entsprechenden und notwendigen Hygienebedingungen die Produktionskosten in die Höhe schießen lassen. Dabei waren beide Serien für die vergangene Season produziert worden und erst aufgrund der Pandemie vom Sommer in den Herbst verschoben worden, um ggf. mehr Zuschauer anzulocken.In «Filthy Rich» dreht es sich um das Familiendrama der Monroes, nachdem der Familienvorstand und reiche Vorstandsvorsitzende des größten christlichen TV-Senders (Gerald McRaney) bei einem Unfall tödlich verunglückt. Seine Ehefrau Margaret Monroe (Kim Cattrall) und die gemeinsamen erwachsenen Kinder stellen danach aber fest, dass ihr Vater andere außereheliche Kinder besaß, die ebenfalls Anklang im Testament finden. Und das Erbe ist nicht gering in diesem Fall, denn Margaret hat zusammen mit ihrem Ehemann das konservative Sunshine Network aufgebaut. Geleitet von Geld und Ruf versucht der außereheliche Nachwuchs Teil des Familienimperiums zu werden, trotz aller Versuche der Witwe, sie loszuwerden.Die US-Adaption des neuseeländischen Originals wurde von Imagine Television, 20th Century Fox TV und FOX Entertainment produziert mit den weiteren Hauptrollen von Aubrey Dollar, Corey Cott, Steve Harris, Aaron Lazar, Olivia Macklin, Benjamin Levy Aguilar, Mark L. Young und Melia Kreiling.Der Tech-Thriller «neXt» spielt in einem Worst-Case Szenario, nachdem Haushaltsassistenten wie Alexa, Siri, Bixby und Co. durch eine künstliche Intelligenz namens Iliza gehackt und übernommen werden. Die Cybercrime Spezialistin Shea Salazar (Fernanda Andrade) der Homeland Security untersucht währendessen einen Todesfall und findet Ungereimtheiten, sowie die Aufzeichnungen des Techmoguls Paul LeBlanc (John Slattery). Genau dieser hat ein Projekt mit einer künstlichen Intelligenz begonnen aber aufgrund des Risikos des Kontrollverlusts abgebrochen. Genau da beginnt die KI ihren Weg, nachdem Teile des Projektcodes reaktiviert werden und sie möchte alles ausschalten, was ihre eigene Existenz bedrohen könnte.Weitere Hauptrollen in der Serie von 20th Century Fox TV haben Michael Mosley, Jason Butler Harner, Eve Harlow, Aaron Moten, Gerardo Celasco, Elizabeth Cappucino und Evan Whitten.