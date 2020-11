Fast zehn Millionen Zuschauer für den «Tatort» aus Stuttgart

Quotennews

Der «Tatort» mit dem Titel „Der Welten Lohn“ erzielte eine besonders hohe Reichweite. Im Anschluss überzeugte die Talkshow «Anne Will».



In Stuttgart spielte der, der am gestrigen Abend seine Premiere im Fernsehen hatte. Die beiden Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz beginnen mit ihren Ermittlungen, nachdem die Personalchefin eines Stuttgarter Unternehmens tot im Wald gefunden wurde. Eine Woche zuvor überzeugte der Krimi 8,19 Millionen Zuschauer und räumte damit eine sehr hohe Sehbeteiligung von 23,3 Prozent ab. Auch bei den 1,80 Millionen Jüngeren lief es mit einem Marktanteil von 16,9 Prozent hervorragend.Die Ausgabe an diesem Sonntagabend war allerdings ein noch größerer Erfolg. Über eine Millionen Zuschauer kamen hinzu, so dass schließlich 9,81 Millionen Krimifans vor dem Bildschirm saßen – so viele wie seit Juni nicht mehr. Dem Ersten bescherte dies den unangefochtenen Tagessieg sowie eine überragende Quote von 27,5 Prozent. Diese hohen Werte spiegelten sich auch bei den 2,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen wider. Hier wurden ebenfalls exzellente 21,8 Prozent Marktanteil erzielt.hatte in ihrer Talkshow ab 21.45 Uhr Markus Söder, Helge Braun, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Viola Priesemann, Stefan Willich und Till Brönner zu Gast. Diskutiert wurde über die neuen Corona-Maßnahmen, die am vergangenen Mittwoch beschlossen wurden. Weiterhin hielt das Format 4,40 Millionen Interessenten auf dem Sender und sicherte sich somit starke 15,4 Prozent. Auch bei den 0,90 Millionen Jüngeren war die Sendung gefragt und erreichte hohe 10,1 Prozent Marktanteil. Dieschlossen sich mit 3,09 Millionen sowie 0,78 Millionen jüngeren Zuschauern an. Auch hier freute sich der Sender über sehr gute 14,5 und 11,8 Prozent.