«heute-show» bügelt schwache Thriller-Quoten aus

Quotennews

Das ZDF begann den Abend mit der neuen Thriller-Serie «Schatten der Mörder - Shadowplay» und kam damit auf weniger gute Ergebnisse. Vergessen machte diese dann die «heute-show».

Am Freitagabend zeigte das ZDF die internationale Co-Produktion. Die nächste Folge gibt es direkt am heutigen Samstag um 20:15 Uhr zu sehen. Die Folgen 3 und 4 laufen am Sonntag und Montag, dann allerdings erst zu späterer Stunde um 22.15 Uhr. Nach der Ausstrahlung wird die gesamte Serie sowohl in der Originalversion als auch der deutschen Synchronfassung in der ZDFmediathek zur Verfügung stehen. Die erste Ausgabe sahen ab 20:15 Uhr insgesamt 3,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 11,8 Prozent entsprach. Damit lag die Thriller-Serie unter dem ZDF-Senderschnitt.Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren waren 0,41 Millionen dabei. Der Marktanteil hier betrug ebenfalls unterdurchschnittliche 4,8 Prozent. Wesentlich besser lief es für den Sender aus Mainz am späteren Abend. Diemit Oliver Welke lockte ab 22:30 Uhr 4,72 Millionen Satire-Fans an, die drittgrößte Reichweite am Freitag überhaupt. Zuletzt waren Anfang Mai mehr Zuschauer registriert worden. Damals sahen 5,10 Millionen zu. In der Zielgruppe waren diesmal 1,32 Millionen auf dem Sofa, woraus starke 19,2 Prozent resultierten.Dasband bereits zuvor 3,62 Millionen Interessierte, quasi die gleiche Reichweite wie die Thriller-Serie zu Beginn der Primetime. Dementsprechend stieg der Marktanteil auf 13,5 Prozent. In der jungen Gruppe stieg die Sehbeteiligung auf 0,68 Millionen und die relative Sehbeteiligung auf starke 9,0 Prozent.