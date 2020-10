«Tom Swift»: Spin-off zu GNancy Drew» in Arbeit

US-Fernsehen

von Hannes Könitzer 30. Oktober 2020, 12:31 Uhr

Wie die Mutterserie basiert auch der Ableger auf einer Jugendbuch-Reihe.

Mitkonnte der amerikanische Sender The CW in der vergangenen TV-Saison schon einige Erfolge feiern, nun befindet sich ein Spin-off zur Detektivserie in Entwicklung. So plant der Sender, mit Tom Swift eine weitere Jugendbuch-Reihe als Serie zu adaptiert. Während die Vorlage eigentlich keine Verbindung zu «Nancy Drew» hat, ist die neue Serie aber trotzdem als Spin-off angelegt.«Tom Swift» erlebte sein erstes Abenteuer schon im Jahr 1910. Seitdem sind mehr als 100 Bücher erschienen, wobei die titelgebende Hauptfigur bereits mehrere Inkarnationen durchlief. In der neuen Serie ist Tom Swift ein junger, schwarzer Milliardär und Erfinder, der zudem homosexuell ist. Nach dem Verschwinden seines Vaters begibt sich Tom auf die Suche und lässt dabei auch sein bisheriges Milliardärsleben hinter sich. Im Zuge seiner Ermittlungen stößt er schon bald auf eine düstere Verschwörung.Mit Josh Schwartz und Stephanie Savage übernimmt erneut das Produzenten-Duo die Entwicklung, das auch schon für «Nancy Drew» verantwortlich war. Auch die beiden Autorinnen Melinda Hsu Taylor und Noga Lan haben bereits an der Mutterserie gearbeitet. Geplant ist zunächst einmal ein Auftritt von Tom Swift in einer Episode von «Nancy Drew», bevor er dann seine eigenen Abenteuer erleben wird. Dabei ist das Spin-off etwas zukunftslastiger angelegt und soll auch Science-Fiction-Element enthalten.