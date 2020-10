Vermischtes

Duell um das Weiße Haus: BILD LIVE sendet 12-stündige Sondersendung zur US-Präsidentschaftswahl 2020

von Hannes Könitzer 30. Oktober 2020, 10:31 Uhr

Wenn am 3. November in den USA der neue Präsident gewählt wird, ist BILD LIVE bis in die Morgenstunden dabei.

Am 3. November entscheidet sich der Präsidentschaftswahlkampf in den USA und BILD LIVE wird darüber ausgiebig berichten. So kündigte der Online-Sender für den 3. November eine 12-stündige Sondersendung an, mit der Wahl begleitet werden soll. Die Sendung beginnt um 18 Uhr und soll über die gesamte Wahlnacht die Zuschauer immer mit den neuesten Entwicklungen und Ergebnissen versorgen. Im Idealfall steht um 6 Uhr morgens am Folgetag dann auch bereits der Gewinner fest.



Passend zum Thema wurde das Set im Wahlstudio von BILD LIVE im Axel-Springer-Hochhaus nach dem Vorbild des Oval Office im Weißen Haus gestaltet. Von hier kommentieren BILD-Chefredakteur Julian Reichelt und der stellvertretende Chefredakteur Paul Ronzheimer die aktuellen Geschehnisse. Zudem soll es immer wieder Schalten nach Washington geben, wo von Wahlpartys der Republikaner und Demokraten live berichtet werden soll. Vor Ort sind die BILD-Reporter Karina Mößbauer, Maximilian Kiewel und Herbert Bauernebel im Einsatz. Diese haben im Vorfeld der Veranstaltung auch mehrere Reportagen in verschiedenen Regionen der USA gedreht und sich mit vielen amerikanischen Wählern unterhalten.



