Zweite Folge: «Die Klinik» läuft etwas besser

Quotennews

Schon die Premiere der dritten Runde war eher ein Rohrkrepierer.

Am vergangenen Donnerstag setzte der Münchner Fernsehsender Kabel Eins seine Doku-Soapnach fast einem Jahr Sendepause fort. Der Staffelauftakt sorgte für ein Interesse von 0,78 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. Mit 0,33 Millionen Zuschauern enttäuschte das Format und lief so schlecht wie seit dem 24. Juli 2018 nicht mehr. Mit 3,9 Prozent holte die Premiere der neuen Episoden den absoluten Tiefstwert.Die zweite Ausgabe des Formates, in dem Dr. Jochen Gille als Spezialist für schwere Brandverletzungen im Mittelpunkt stand, erreichte 0,79 Millionen Fernsehzuschauer. Mit einem Marktanteil von 2,6 Prozent lag man hinter den Erwartungen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich die Kabel-Eins-Produktion 0,37 Millionen Zuseher, der Marktanteil lag bei mäßigen 4,3 Prozent.Im Anschluss verfolgten 0,36 Millionen Zuschauer dasmit Kathy Weber. Dieses Mal hieß das Thema „Trend ‚Intim-OP‘“ und sollte zum Vorprogramm passen. 1,8 Prozent Marktanteil fuhr man ein. 0,15 Millionen Umworbene waren dabei. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich das Format 2,5 Prozent Marktanteil.Zwischen 18.55 und 20.15 Uhr verfolgten 0,87 Millionen Zuschauer eine neue Ausgabe von- und schlug damit die Primetime. Die Reportage aus Hamburg über die LKW-Fahrlehrerin Julia erlangte 3,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe sorgte eine Schwerlastkontrollgruppe in Nordhausen für 0,34 Millionen Zuschauer und 4,9 Prozent Marktanteil.