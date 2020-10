NBC News-Anchor geht ins Kinderfernsehen

US-Fernsehen

Lester Holt wird die Kinder-Ausgabe der «Nightly News» künftig am Samstagmorgen präsentieren.

Nachdem der Fernsehsender NBC schon Kinderversionen der «Nightly News» im Internet testete, bekommt die Sendung nun einen festen Timeslot. Lester Holt wird am Samstagmorgen die Kinder und Jugendliche über Corona, den US-Wahlen und Halloween informieren. „Ich muss keine Krawatte tragen, was immer Spaß macht“, witzelte Holt kürzlich.Diewird seit April ein- bis zwei Mal pro Woche auf NBCNews.com ausgestrahlt. Im Fernsehen läuft diese Version nun erstmals am Wochenende und am 14. November. Sollten diese Tests erfolgreich sein, kommen mehrere Sendungen am sonst animierten Vormittagsprogramm.Auch andere Sender arbeiten an neuen Nachrichten: Nickelodeon, das zu ViacomCBS gehört, ernannte kürzlich Magalie Laguerre-Wilkinson, eine erfahrene «60 Minutes»-Produzentin, zur Vizepräsidentin des Nachrichtenprogramms und zur ausführenden Produzentin der neu gestarteten. Die Sendung endete vor vier Jahren als die Moderatorin und Produzentin Linda Ellerbee in den Ruhestand ging.