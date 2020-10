Vermischtes

Am 4. November startet die neue Staffel von «GERMANIA» von ZDFKultur.

Der YouTube-Kanal «GERMANIA» beschäftigt sich seit 2016 mit Fragen der Herkunft und der Identität in einer multikulturellen Gesellschaft. Dieser hat schon mehr als vierzig Millionen Aufrufe. Das Format gewann 2018 den Grimme-Preis und den Goldene Kamera Digital Award. Zum Start am 4. November werden gebündelt fünf Folgen gezeigt, danach folgen im Zweiwochenrhythmus jeweils drei Folgen. Diese etwa fünfzehnminütigen Filme werden außerdem im Wochentakt auf dem YouTube-Kanal «GERMANIA» und bei funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF , Online gestellt. In den ersten fünf Folgen sind Soulsängerin Joy Denalane, Rapperin Eunique, Tennis-Ass Andrea Petkovic, Musikerin Senna Gammour sowie der Schauspielerin Neda Rahmanian vertreten.In dem Format werden junge Protagonisten und Protagonistinnen aus den Bereichen Kultur und Sport, die in Deutschland leben, ihre Wurzeln aber auch in anderen Ländern und Kulturen haben präsentiert. Die neuen «GERMANIA»-Folgen sind inhaltlich weiterentwickelt und deutlich länger als die bisher produzierten. Neben den gewohnt intensiven Interviews zeigen sie Archivmaterial und lassen Figuren aus dem Umfeld der Porträtierten zu Wort kommen. Durch diese Neuheiten geht «GERMANIA» auf das Feedback des Publikums ein, welche sich gewünscht hatten, noch mehr von den Beteiligten zu erfahren.Das Format ist Teil des digitalen Kulturangebots des ZDF ZDFkultur produziert Inhalte aus allen kulturellen Genres, um Nutzerinnen und Nutzern Raum für aktuelle Diskurse aufmerksam zu machen und neue Perspektiven zu schaffen.