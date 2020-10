Dritte Staffel von «Riviera» wird in Venedig abgefilmt

TV-News

Ab dem 17. Dezember ist das Sky Original als komplette Staffel auf Sky Ticket und über SkyQ verfügbar.

In der dritten Staffel der Thrillerserie forscht «Bourne»-Star Julia Stiles nach Raubkunst und gerät in die Fänge einer skrupellosen Unternehmerin. Die acht Episoden der finalen Staffel sind ab 17. Dezember auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar. Darüber hinaus wird am 14. und 17. Dezember gibt es jeweils ab 20.15 Uhr drei Episoden sowie am 31. Dezember zwei Episoden auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Wer allerdings die vorherigen Staffeln noch nicht gesehen hat, ist das kein Problem, denn die vorherigen Staffeln stehen auch noch auf Abruf bereit.Inhalt: Ein Jahr nach dem explosiven Finale der zweiten Staffel hat Georgina allen Ballast hinter sich gelassen, um abseits der Riviera ein neues Leben zu beginnen. Sie hat sich als Georgina Ryland neu erfunden und reist als Rückführerin gestohlener Kunstwerke rund um die Welt. Abseits der moralischen Undurchsichtigkeit, die ihr das Leben an der Riviera beschwerte, und an der Seite ihres neuen Verbündeten, dem weltgewandten, charismatischen und unbeschwerten Gabriel, fühlt sich Georgina in ihrer neuen Rolle und den klaren Werten sichtlich wohl. Doch in einer Welt, in der Macht, Hinterlassenschaften und Gerechtigkeit zur tödlichen Besessenheit werden, wird Georginas Loyalität, Mut und Beharrlichkeit erneut auf eine harte Probe gestellt.Die dritte Staffel ist das Finale und somit das Ende der Thrillerserie über düstere Geheimnisse im Milieu der Superreichen. Diese beinhaltet 8 Episoden á 60 Minuten. Der Regisseur ist Oscarpreisträger und Autor Neil Jordan.