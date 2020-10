Nicole Kidman steigt bei «Things I Know to Be True» ein

US-Fernsehen

Die Schauspielerin übernimmt nicht nur eine Hauptrolle, sondern wird auch Produzentin.

Nicole Kidman ist die neue Hauptdarstellerin und Produzentin der Dramaserie «Things I Know to Be True», die vom Versandhändler Amazon bestellt wurde. Die Serie wird auf dem gleichen Theaterstück von Andrew Bovell basieren, in dem es um die Belastbarkeit einer Ehe gehen. „Ich werde nie das Erlebnis vergessen, das ich hatte, als ich Andrews Stück in Sydney sah und eine dieser transzendenten Theatererfahrungen machte“, sagte Kidman.Kidman führt fort: „Andrew Stück ist exquisit und seine Drehbücher für die Serie sind genauso gut. Mit Amazons Überzeugung, Jen Salkes Ratschlägen und einem außergewöhnlichen Produktionsteam haben wir große Hoffnungen auf das, was dies sein kann.“ Bovell wird die Drehbuchadaption schreiben und auch als ausführender Produzent fungieren.Die Produktion übernimmt Amazon Studios, Matchbox Pictures, Blossom Films und NBC Universal International Studios in Zusammenarbeit mit Jan Chapman Films. Kidman feierte zuvor große Erfolge als Produzentin von «Big Little Lies» und «The Undoing».