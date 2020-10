CBS macht mit «Big Brother» weiter

US-Fernsehen

Schon im kommenden Jahr wird die 23. Staffel ausgestrahlt.

Der TV-Sender CBS setzt die beliebte Reality-Showmit der 23. Staffel fort. Julie Chen Moonves, die Frau des ehemaligen CBS-Chefs, wird auch in der neuen Runde als Moderatorin fungieren. Das Format handelt von einer Gruppe von Menschen, die zusammen in einem Haus leben, das mit 94 HD-Kameras und mehr als 113 Mikrofonen ausgestattet ist.Jede Woche wird jemand aus dem Haus gewählt, wobei der letzte verbliebene Teilnehmer den Hauptpreis von 500.000 US-Dollar erhält. „Bei «Big Brother» sagen wir immer ‚Erwarte das Unerwartete‘, aber 2020 war unsere bisher größte Herausforderung! Wir könnten nicht stolzer auf das gesamte sein, das unter solch extremen Bedingungen eine fantastische Saison abgeliefert hat“, sagte Mitch Graham, Senior Vice President of Alternative Programming bei CBS Entertainment.«Big Brother» wird von Allison Grodner und Rich Meehan für Fly on the Wall Entertainment in Zusammenarbeit mit Endemol Shine North America produziert.