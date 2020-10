NITRO: Deutschlandpremiere von «Ende Gelände»

TV-News

Das neue Format ist ab Mitte November bei Nitro zu sehen.

Ein Unfall, eine Frau in höchster Not und drei Schrauber mit einem LKW. So viel zum Grundkonstrukt von «Ende Gelände – Die Autoschrauber am Rande der Welt». Ab dem 22. November 2020 um 17.40 Uhr kann das Format bei RTL Nitro gesehen werden. Doch was verbirgt sich hinter dieser brenzlichen Situation.Im Original nennt sich die Serie «Last Stop Garage Skidder – Tow Truck» und genau darum soll es auch gehen. Hauptprotagonisten, der bei RTL Nitro gezeigten Show sind Collin, Corey und Stan, ihres Zeichens Vollblutschrauber und Abschlepper von Beruf. In der ersten Folge der neuen Serie stellt sich den drei Schraubern gleich eine mehr als schwierige Situation dar. Eine Frau verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutscht über einen eisbedeckten Damm, die Gefahr über den Abhang in die Tiefe zu stürzen ist greifbar spannend.Der erste Versuch den PKW einfach mit dem obligatorischen Abschlepp-LKW herauszuziehen scheitert direkt. Also ist Kreativität gefragt. Aus den Teilen ihres kaputten Abschleppwagens und einem riesigen Seilschleppers bauen die Männer eine wahre Offroad-Rettungsmaschine.