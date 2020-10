Sendeprogramm zum ProSieben MARVEL DAY

Vermischtes

Der zweite MARVEL DAY bei der roten Sieben ist am 6. Dezember, darunter ist «Black Panther» als Free-TV-Premiere.

Im Dezember des Vorjahres hatte der MARVEL DAY bereits mit 12,8 Prozent als Tagesmarktführer einen riesen Erfolg, deshalb strahlt ProSieben wieder einen Tag lang nur spannende Action Geschichten aus dem MARVEL Universum aus. Von «Doctor Strange» ► über «Guardians of the Galaxy Vol.2» bis hin zu «Thor: Tag der Entscheidung» ist für jeden MARVEL Fan etwas dabei.Das große Highlight ist die Free-TV-Premiere von «Black Panther» ► um 20:15 Uhr. Dieser ist mehrfach ausgezeichnet und ist auf dem vierten Platz der umsatzstärksten Filme aller Zeiten. Leider ist diesen August der Hauptdarsteller Chadwick Boseman in einem noch jungen Alter von uns gegangen, seine exzellente Arbeit machte die Rolle des stolzen Herrschers von Wakanda und Titelhelden allerdings unsterblich.8.05 Uhr: «X-Men 2»10.18 Uhr: «Marvel Short: Captain America»10.20 Uhr: «Captain America: The First Avenger»12.28 Uhr: «Marvel Short: Doctor Strange & Loki»12.30 Uhr: «Doctor Strange» 14.38 Uhr: «Marvel Short: Guardians of the Galaxy»14.40 Uhr: «Guardians of the Galaxy Vol. 2»17.34 Uhr: «Marvel Short: Thor Ragnarok»17.35 Uhr: «Thor: Tag der Entscheidung»20.15 Uhr: «Black Panther» 23.00 Uhr: «The First Avenger: Civil War»