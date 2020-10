«In Treatment»-Reboot: Uzo Aduba ergattert Hauptrolle

US-Fernsehen

Gabriel Byrne wird zur schwarzen Frau: Die Neuauflage wird sich deutlich vom Original abgrenzen.

Der Pay-TV-Sender HBO hat grünes Licht für eine vierte Staffel der Drama-Seriegegeben, in der Uzo Aduba die Hauptrolle spielt. Die neu konzipierte Serie konzentriert sich auf ein vielfältiges Patiententrio in Sitzungen mit der aufmerksamen, einfühlsamen Dr. Brooke Lawrence, während sie mit ihren eigenen Problemen ringt.Die Produktion der Serie soll demnächst unter den Richtlinien von Covid-19 beginnen, die Premiere ist für 2021 geplant. Aduba ist vor allem für ihre Rolle als Suzanne „Crazy Eyes“ Warren in der Netflix-Serie «Orange is the New Black» bekannt. Die Rolle brachte ihr drei Emmy-Nominierungen ein, von denen sie zwei gewann. Zuletzt war sie in der Miniserie «Mrs. America» zu sehen.In der ursprünglichen Fassung von «In Treatment» waren Gabriel Byrne und Dianne Wiest in den Hauptrollen zu sehen. Sie basierte auf der israelischen Serie «BeTipul». Das Format lief ursprünglich drei Staffeln und mit über 100 Episoden auf HBO.