«Killing Eve»-Produzenten arbeiten an Horror-Serie

Das Format hört auf den Namen «Ginger Snaps».

Eine Fernsehserie, die auf den Kult-Horrorfilmenbasiert, ist bei den Produzenten der AMC-Hitserie «Killing Eve» in Arbeit. Die Trilogie der Horrorfilme, die Anfang der 2000er veröffentlicht wurde, folgt einem Schwesternpaar im Teenageralter, das vom Tod und dem Okkulten besessen ist.In den düster-komödiantischen Horrorfilmen traten Emily Perkins und Katherine Isabelle als Brigitte und Ginger Fitzgerald auf, wobei letztere von einer bösartigen Kreatur gebissen wird und sich in einen Werwolf verwandt. Brigitte muss sich gegen diese neue, gewalttätigte Version ihrer Schwester zur Wehr setzen und sie davon abhalten, ihre Stadt zu verwüsten.Sid Gentle Films, eine Produktionsfirma hinter «Killing Eve» arbeitet mit Copperheart Entertainment, den Produzenten der ursprünglichen «Ginger Snaps»-Filme an einer Fernsehadaption. John Fawcett, der Regisseur der Originalfilme und Mitschöpfer der BBC-Serie «Orphan Black», wird neben Sally Woodward Gentle und Lee Morris als ausführender Produzent fungieren.