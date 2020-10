16. Staffel von «American Dad!» kommt im November

TV-News

Ab dem 24. November laufen zwei neue Folgen der Animations-Comedy-Serie immer dienstags ab 22.15 Uhr auf TNT Comedy.

Auch wenn es verschiedene Komplikationen und Knackpunkte gibt es ganz genau zusagen wie viele Folgen es von der Animations-Serie gibt, kann man davon ausgehen, dass «American Dad!» mit der 16. Staffel auf seine 300 Episoden ungefähr kommt. Bei der Ausstrahlung der neuen Staffel hält sich TNT Comedy allerdings nicht an die US-Reihenfolge, somit ist in Deutschland die zweite gezeigte Episode "Tapped Out", welche in den USA erst als fünftes gezeigt wurde. Fans der Serie haben noch mehr Grund sich zu freuen, denn schon Anfang des Jahres wurde diese um zwei weitere Staffeln verlängert.Der erste Folge "100 Years A Solid Fool" geht Stan mit seiner Familie in den Stadtteil "Little Columbia" nimmt, wo er seinen Büchereiausweis laminieren lassen will. Während man unterwegs ist, versucht Vater Stan seine Familie mit seinem Wissen über Kolumbien zu beeindrucken - denn in seiner Zeit als junger und noch unbesonnener Agent war er in das Land entsandt worden, um einen Drogenlord zu schnappen, der ihm immer wieder ein Schnippchen schlug.Die zweite folge „Tapped Out“ findet der Smith-Nachwuchs Steve heraus, dass seine Mutter ihm immer noch Muttermilch verabreicht. Derweil versucht sich Roger als Dokumentarfilmer, Vater Stan unterzieht sich einer Halsverlängerung und Schwiegersohn Jeff bekommt ein Schimpansen-Gesicht transplantiert.