«Die Show mit dem Sortieren»: ProSieben sortiert den Dienstag um

TV-News

Ab Dezember läuft zur besten Sendezeit eine neue Show rund um das Sortieren.



Die neue Rateshowerhält ab dem 1. Dezember einen Sendeplatz am Dienstag zur Primetime. Somit löst das neue Programm «Masked Singer» ab, was momentan dienstags ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Die vier Folgen der neuen Show wird von Jeannine Michaelsen moderiert. Immer zwei prominente Teams müssen gegeneinander antreten und in acht Spielrunden originelle Fakten und skurrile Umfrageergebnisse in die richtige Reihenfolge bringen.Was ist größer, was ist kleiner? Mehr oder weniger? Früher oder später? Zum Beispiel müssen Städte wie Dortmund, Berlin, Augsburg, Paris und London nach ihrer Fläche geordnet werden. In diesem Fall ist London größer als Berlin, Dortmund und Augsburg. Paris hat tatsächlich die kleinste Fläche.Die prominenten Gäste stehen bereits fest. Antreten werden Verona Pooth, Olivia Jones, Sarah Lombardi, Collien Ulmen-Fernandes, Wayne Carpendale, Bülent Ceylan, Mario Basler, Ruth Moschner, Simon Pearce, Ariane Alter, Jasmin Schwiers, Jan van Weyde, Axel Stein, Panagiota Petridou, Özcan Cosar und Pierre M. Krause. Entwickelt und produziert wird die neue Show von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios GmbH.