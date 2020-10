Quotenaufschwung für «Armes Deutschland»

Quotennews

Das Programm sorgte für die besten Quoten seit Wochen.



Die Reportageeröffnete am Montagabend die Primetime bei RTLZWEI . Im Vergleich zur Vorwoche erhöhte sich die Reichweite von 0,88 Millionen auf 0,94 Millionen Zuschauer. Somit kamen gute 3,0 Prozent Marktanteil zustande. Vor allem bei den Jüngeren war das Programm am gestrigen Abend sehr gefragt. Mit 0,62 Millionen Werberelevanten schauten so viele Menschen zu wie seit knapp einem Monat nicht mehr. Gegenüber der Vorwoche steigerte sich die Sehbeteiligung um über einen Prozentpunkt und landete bei starken 7,2 Prozent.Ab 22.15 Uhr folgte die Dokumit einem Publikum von 0,68 Millionen Fernsehenden. Mit 4,1 Prozent wurde hier ein hoher Marktanteil eingefahren. Auch bei den 0,39 Millionen Umworbenen lief das Programm sehr gut, Hier kamen ausgezeichnete 8,5 Prozent zustande, während der Marktanteil in der Vorwoche noch bei 6,0 Prozent lag.Am Vorabend ab 17.05 Uhr war de Sender mitjedoch deutlich weniger erfolgreich. Nur 0,21 Millionen Zuschauer und 0,12 Millionen Jüngere schalteten ein. Hier lag die Sehbeteiligung bei miesen 1,2 sowie 3,3 Prozent. Etwas besser lief es schließlich mit der Soap, welche von 0,38 Millionen Fernsehenden sowie 0,27 Millionen Umworbenen verfolgt wurde. Hier wurden maue 1,7 und gute 5,3 Prozent in der Zielgruppe ermittelt.